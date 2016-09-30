Sabah: 17-25 Aralık'ın talimatını veren FETÖ imamını ABD'de görüntüledik

Sabah gazetesi, Fethullah Gülen'in sağ kolu olduğu ve 17-25 Aralık operasyonlarının talimatını verdiği iddia edilen Sinan Dursun'u ABD'de görüntüledi. Haberde, Dursun'un ABD’li eşi Jena Louise Luedtke'nin FETÖ ile CIA arası bağlantıyı kurduğu öne sürüldü.

Sabah'ta Abdurrahman Şimşek imzasıyla yayımlanan haber şöyle:

Sinan Dursun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili İsmail Uçar'ın hazırladığı 25 Aralık iddianamesinde, yargı darbesi operasyonunun talimatını, FETÖ'cü İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun'a veren kişi olarak geçiyor. Dursun, Hamza Tosun ile 17-23 Aralık 2013'te 2 kez, 4 Ocak 2014'te de 4 kez görüştü. Dursun, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ofisine başbakanlığı döneminde casusluk maksadıyla böcek yerleştirme ihanetinde de adı geçen bir isim...

"Eşi Graham Füller ile irtibatlı"

Sinan Dursun, Fetullah Gülen'in ABD'deki önemli yardımcılarından biri. Dursun, 19 Ocak 2001'de ABD vatandaşı Jena Louise Luedtke ile Minnesota eyaletinde evlendi. Luedtke, FETÖ'nün CIA ile bağlantısını sağlayan isimlerden Graham Fuller'le irtibatlı...

Dursun, 25 Aralık iddianamesinde Fetullah Gülen'den sonraki ikinci şüpheli. İddinamade Dursun için şöyle deniliyor: "Sinan Dursun Amerika'da yaşar. Örgüt liderinin yardımcısıdır. Örgüt adına Amerika'da dinler arası diyalog çalışmaları yapan Rumi Forum'un üyesidir. Polislikten ayrılma olduğu için emniyet teşkilatı içinde bulunan örgüt üyeleriyle irtibatı sağlar. Kamuoyunda böcek davası olarak bilinen davanın sanıklarıyla irtibatlıdır. Ayrıca 17 Aralık 2013'te İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun'u arayarak 25 Aralık soruşturması olarak bilinen 2012/656 sayılı soruşturma dosyasının operasyonunun yapılması talimatını vermiştir."

"Böcekçi'lerle de bağlantılı"

'Böcek iddianamesi'nde Başbakanlık Koruma Müdürü Zeki Bulut'la bağlantılı olduğu belirtilen Sinan Dursun, HTS kayıtlarına göre emniyetin üst düzey makamlarında görev yapan FETÖ'cü polis şefleriyle de irtibatlı.

Bu isimlerden biri eski Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek. Dursun'un ayrıca Zeki Bulut, Osman Kaplan, eski Personel Daire Başkan Yardımcısı Ahmet Cevat Bayri gibi kritik isimlerle Gülen'in talimatıyla görüştüğü belirlendi. 'Böcek iddianamesi'nde, Sinan Dursun'un, şüpheli Serhat Demir'in bacanağı Ahmet Türer'le irtibat kurduğu telefonun sahibi olduğu da belirtiliyor.