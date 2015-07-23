Sabah: 100'den fazla IŞİD militanı öldürüldü

Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Dağ Hudut Karakolu’nda görevli askerlere, bugün saat 16.00 sularında Suriye tarafındaki IŞİD kontrolündeki bölgeden ateş açıldı. 1,5 yıldır IŞİD’in elinde bulunan ve Türkmenlerin yaşadığı belirtilen Ayeşe köyünden açılan ateş sonucunda , bir astsubay şehit olurken bir asker de yaralandı. Sabah gazetesi saldırıdan sonra Suriye'ye başlatılan operasyonda 100'den fazla IŞİD mensubunun öldürüldüğü iddia etti.

Sabah'ta yer alan haber şöyle:

Kilis'te IŞİD militanlarının açtığı ateş sonucu başlayan operasyonlarda 100'den fazla IŞİD militanının öldürüldüğü bildirildi.

Öğle saatlerinde Elbeyli ilçesine bağlı Havuzlubahçe Hudut Bölük Komutanlığı'na bağlı Dağ Hudut Karakolu'na Suriye'den IŞİD militanları tarafından ateş açıldı. İlk ateşte Astsubay Mehmet Yalçın Nane, Uzman Onbaşılar Mecit Çakmakçı ile Mahmut Kurt yaralandı. Yaralılardan ateşte Astsubay Mehmet Yalçın Nane şehit oldu. İki yaralı uzman onbaşının durumu iyi olduğu bildirildi. Bu saldırı üzerine Dağ Hudut karakolundan obüs topları, tank topları ve makineli tüfeklerle ateşe misli ile karşılık verildi. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından komando birlikleri ile zırhlı araçlar, sınır hattına sevk edildi. Çatışmalar sürerken, yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, 100'den fazla IŞİD militanının öldürüldüğü bildirildi.