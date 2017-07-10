Saba Tümer'in eski eniştesi canına kıymaya çalıştı

Ünlü sunucu Saba Tümer'in eski eniştesi Hasan Yamaç, Çeşme'de başına tabanca ile ateş ederek canına kıymaya kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Yamaç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, pazar günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Çeşme bulunan Hasan Yamaç, başınatabanca ile ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Kanlar içerisinde kalan Yamaç, zağrılan ambulansla Çeşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Yamaç, durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yamaç'ın hayati tehlikesi devam ettiği ve bilincinin kapalı olduğu bildirildi.