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Saba Tümer’e 'Bando Cezası'

RTÜK, programına Posta Gazetesinin bandosunu konuk eden Tümer’in, gazetenin gizli reklamını yaptığını öne sürdü.

05 Şubat 2010 02:00

T24 - Saba Tümer’e ‘’Bando Cezası’’ geldi. RTÜK, programına Posta Gazetesinin bandosunu konuk eden Tümer’in, gazetenin gizli reklamını yaptığını öne sürdü.



CNN Türk’te konukları ile gece sohbetleri yapan Saba Tümer’e ‘’Bando Cezası’’ geldi. RTÜK, programına Posta Gazetesi tarafından oluşturulan bandoyu konuk eden Tümer’in ‘’Posta Gazetesinin gizli reklamını yaptığını’’ öne sürdü. Bu nedenle CNN Türk’e uyarı cezası verildi.








Gazeteport'un edindiği bilgiye göre, bu karara RTÜK’ün AKP kontenjanından seçilen üyesi Taha Yücel karşı çıkarak ret oyu verdi. Yücel yazığı muhalefet şerhinde, ‘’ Bandodaki çalgı aletlerinde ve kıyafetlerinde Posta Gazetesi ifadelerinin bulunması, gizli reklam olarak değerlendirilemez. Bandonun konuk edilmesi ve bandonun kurucusu olan kuruluşun isminin anılması, gizli reklam değildir. Bir yayının gizli reklam olabilmesi için maddi çıkarın çok açık olarak anlaşılması gerekir. Bu programda böyle bir maddi çıkar yoktur’’ dedi.　


Posta Gazetesi geçen yıl ‘’Posta Bandosu’’ adıyla bir bando kurmuş ve yaz aylarında Ayvalık, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Bodrum başta olmak üzere tatil yörelerinde konserler vermişti. 12 kişilik ‘Posta Bandosu’, Şef Sonat Çerçioğlu yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor.

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