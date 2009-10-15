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Yaşam

Saba Tümer trafik kazası geçirdi

TEM otoyolu Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde tanker kazası meydana geldi.Kazada Saba Tümer de yaralandı.

15 Ekim 2009 03:00

TEM otoyolu Edirne istikameti Seyrantepe mevkiinde tanker kazası meydana geldi.Kazada Saba Tümer de yaralandı.

Kaza sonrası TEM otoyolu Edirne istikametine kapatıldı, kaza yapan araçların çekilmesi sonrasında yol trafiğe açıldı.

10'dan fazla aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.
Zincirleme kazaya program yapımcısı Saba Tümer'in içinde bulunduğu araç da karıştı.

Saba Tümer'in içinde bulunduğu araca bir başka araç arkadan çarptı.

Kaza sonrası hastaneye kaldırılan Tümer'in sağlık durumunun iyi olduğu, röntgen filmlerinin çekildiği, geceyi müşahade altında geçireceği öğrenildi.

Kaza yerine trafik nedeni ile ulaşamayan bir sağlık ekibi, bir kamyonetin kasası ile kaza bölgesine ulaşabildi

Meydana gelen kazanın sol şeritte ilerleyen bir kamyonun çimento tankerine çarpması sonucu, kontrolünü yitiren tankerin önündeki araçlara çarpması ile zincirleme kazanın meydana geldiği iddia edildi.

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