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Saba Tümer: Sevgilim her yerimi tatmin etmeli

Ünlü sunucu Saba Tümer, 'benim önceliğim Show TV'den emeğimin karşılığını almaktı, çok şükür alıyorum' açıklamalarında bulundu

24 Eylül 2013 12:19

Ünlü sunucu Saba Tümer katıldığı bir programda 'Nasıl bir sevgili istiyorsun?' sorusuna "her yerimi tatmin etmesi gerekiyor" şeklinde yanıt verdi. Geçtiğimiz sezon Show TV'de gündüz kuşağı programı sunan Tümer'in, Ciner Grubu'nun Show TV'yi satın almasının ardından kanalla yolları ayrılmıştı.

 

'Kendimi buldum'

 

 

Ekranlardan ayrı kaldığı dönemde kendisini bulduğunu ifade eden Tümer, "Çok iyiyim şu anda. Tabiki izleyicilerimle bir arada olmayı özledim ama bir taraftan da kendimi buldum. Tükenmişlik sendromundan çıktım. Benim önceliğim Show TV'den emeğimin karşılığını almaktı, çok şükür alıyorum" dedi.

 

 

'Her yerimi tatmin etmeli'

 

Program sırasında ünlü şarkıcı Demet Akalın'ın, 'Aşık bu kız' şeklindeki tweeti üzerine Saba Tümer, "O sırada hayatımda aşk olsaydı tükenmezdim. Artık tamamen huzur verecek, mutlu edecek, beraber gülebileceğim, eğlenebileceğim biri istiyorum. Beni, bütün duygularımı, beynimi de, ruhumu da, vücudumu da, her yerimi tatmin etmesi gerekiyor bu saatten sonra' diye konuştu

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