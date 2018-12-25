Saba Tümer: İhaneti affederim

Ünlü sunucu Saba Tümer, bir AVM'de katıldığı etkinlikte, “Seviyorsam, ihaneti affederim" diyerek dinleyenleri şarşırttı.

Saba Tümer, İstanbul'daki bir AVM'de düzenlenen 'Yeni Yılda Yeni Bir Sen Festivali'nde hayranlarının sorularını yanıtladı. Yeni sezonda ekranlarına döneceğini söyleyen Tümer, aşkla ilgili soruya “Seviyorsam, ihaneti affederim” yanıtını verdi

Milliyet Cadde'de yer alan habere göre, sanat camiasından dert yanan sunucu, “Her şey çıkar ilişkisi... Gerçek dostluk yok” dedi. Tümer, günün sonunda ise Suzan Kardeş’le, ‘Evde Kaldım’ şarkısını seslendirerek, sevenlerini coşturdu.