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Saba Tümer: Artık tam evlenilecek kadınım

Saba Tümer hayata bakışının değiştiğini açıkladı: “Şimdiye kadar kariyerimi düşünüyordum. Artık hayatımda bir erkeğe yer açmanın zamanı

04 Eylül 2011 03:00

T24 - Saba Tümer hayata bakışının değiştiğini açıkladı: “Şimdiye kadar kariyerimi düşünüyordum. Artık hayatımda bir erkeğe yer açmanın zamanı geldi. Çok lezzetli yemek yaparım. Ama yapacak biri olması lazım”
 

Televizyon sunucusu Saba Tümer Akşam gazetesinin sorularını yanıtladı:


- Gündelik hayatınızda nasıl birisinizdir?

Tabii ki halktan biriyim. Hepimiz yiyoruz, içiyoruz, tuvalete gidiyoruz, öpüşüyoruz, sevişiyoruz. Her şey aynı yani.


- Habercilikten farklı bir kulvara geçmek sizin tercihiniz miydi?

Aslında özel bir sebep yoktu. Hayat beni bu şekle getirdi. Haberleri sunuyordum. Gayet güzel bir şekilde gidiyordu. Hedefim ana haber bültenini sunmaktı. Olmadı; yaptırtmadılar. Ben de hedef değiştirdim. Sonra baktım ki misyonum da buymuş herhalde.


- 'Bayan kahkaha' olarak tanınıyorsunuz. Güleç misiniz?

Evet hep böyleydim. Güleç bir insanım. Ailem de böyledir. Tabii ki hayatta dram da vardır. Ama iyi tarafından bakmak lazım.


- Oyunculuğu düşünüyor musunuz?

İleride anı olsun diye oynamayı düşünüyorum.


- Evliliğe sıcak bakıyor musunuz?

Evet, artık zamanı geldi. Şimdiye kadar hep kariyerimi düşünüyordum. Kendi ayaklarımın üzerinde durmayı düşünüyordum. Artık hayatımda bir erkeğe yer açmanın zamanı geldi. Gerçekten düşünüyorum. Şu an tam evlenilecek kadınım. Onu hissediyorum. Çok lezzetli yemek yaparım. Ama yapacak biri olması lazım.

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