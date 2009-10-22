Saatsiz çıplak gibiyim

Takım elbise giymem

Çocukluğumdan hiç kopmadım

Son olarak tatil için İtalya'ya gittim. Orada alışveriş yapma imkanım da oldu. Hava kuvvetlerini temsil eden yeni bir marka keşfettim. Oradan gömlek, birkaç tane tişört ve pantolon aldım. Aslında ben Timberland hastasıyım. Oradaki mağazasına uğradım. Tişört ve birkaç tane gömlek aldım.Nike'ı severim. Özellikle amblemi hoşuma gidiyor. Bana verdiği performans hissini seviyorum. Pozitif ve enerjik bir marka.Yazın genelde diz altına kadar olan şortlar giyiyorum. Spor ayakkabı ve tişört tercih ediyorum. Bir de jean pantolon ve gömleği beraber giymeyi... Ama altına yine spor ayakkabı seçerim.Önemli bir yemeğe ya da davete gitmiyorsam, günlük olarak takım elbise kesinlikle giymem. Çünkü hareketimi kısıtlıyor ve beni çok sıkıyor. Takım elbiseyi üzerinde taşımak bence bir sanat. Onu giyip elinde tespihle dolaşan insanları çok yadırgıyorum. Takım elbise beyefendiliği temsil eder. O kıyafetin bir saygınlığı var.Saat ve kolye benim için önemli. Özellikle saat benim için vazgeçilmez bir aksesuvar. Kolumda saatim olmadığı zaman kendimi çıplak hissediyorum.Yüzük de kullanıyorum. Boyunda zincir seviyorum. Ayrıca şapka da çok kullanıyorum.Küçük yaştan beri araba tutkum var. Küçükken 'sağ taraftan gelen arabalar benim, sol taraftan gelen arabalar senin' diye oyun oynardık arkadaşlarımla. Güzel bir araba onların tarafından gelirse üzülürdüm.'Sofi'nin Dünyası' benim için özel bir kitaptır. Çok gençken, 17-18 yaşlarında okumuştum. Onu okuduktan sonra hayata bakış açım değişmişti. Neden ve niçinlerin ne kadar önemli olduğunu o kitapta öğrendim.Çocukken 'Şirinler' çizgi filmini çok severdim. O başladığı zaman çok mutlu olurdum. Bir de TRT 1'de İstiklal Marşı'nın okunması ve kanalın kapanış töreni çok hoşuma giderdi. Çocukluğumdan kopmadım diyebilirim. Hâlâ zaman zaman çizgi film seyrediyorum.Spor benim için çok önemli. Bazen sıkı spor yapıyorum, bazen de kendimi serbest bırakıp, her şeyi yiyorum. Öyle bir dönemden sonra hemen sıkı spor yaparak telafi ediyorum.