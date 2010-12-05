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SAATLİ BOMBA PATLAYINCA ELİNDEN OLDU ADANA (A.A)

05 Aralık 2010 14:26

-SAATLİ BOMBA PATLAYINCA ELİNDEN OLDU ADANA (A.A) - 05.12.2010 - Adana'da hurdacının elinin, sokakta bulduğu poşetteki el yapımı saatli bombanın patlaması sonucu koptuğu bildirildi. Merkez Seyhan ilçesi Şehitduran Mahallesi 19149. Sokak'ta oturan ve geçimini hurdacılıkla sağladığı belirtilen Abdullah Akarsu'nun (49) sokakta bulduğu poşeti açmak istediği sırada meydana gelen patlamayla ilgili olarak bomba uzmanlarının incelemesi tamamlandı. Poşette el yapımı saatli bomba düzeneği olduğu anlaşıldı. Ekipler, patlama nedeniyle eli kopan Abdullah Akarsu'nun parmaklarından birini evde bularak, yaralının ameliyata alındığı Adana Devlet Hastanesine götürdü.

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