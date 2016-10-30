Saatlerinizi kontrol ettiniz mi?

Saat şu an kaç' sorusu bugün vatandaşların en çok sorduğu soru. Bakanlar Kurulu'nun aldığı karar gereği bu yıl saatleri 1 saat geri alınmayacak. Bu yıl kış saati uygulamasına geçilmeyecek olması nedeniyle yetkililer vatandaşları uyarmıştı. Bazı cihazlarda saatlerin otomatik olarak 1 saat geri alınması nedeniyle karışıklık ihtimali yaşanmaması için saatlerinizi kontrol etmeyi unutmayın.

Yaklaşık olarak 50 milyona yakın mobil cihazın pazar günü saatini otamatik olarak 1 saat geri alması bekleniyordu. Bu sorun için iletişim operatörleri şebeke ve baz istasyonlarında saati güncel tutarak önlemlerini alıyor. Ancak işletim sistemleri ve cihaz üreticilerinin saatlerde güncelleme yapması gerekiyor. Güncelleme yapılmayan işletim sistemlerinde saat ayarı, ‘otomatik’ yerine ‘manuel veya elle’ olarak seçilmeli. Windows işletim sistemli bilgisayarlarda ise güncellemelerin yapılması halinde saatler doğru ayarda kalacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) resmi internet sayfasından kış saati uygulamasının kaldırılması ve yolcuların saatlerini seyahatleri öncesinde kontrol etmeleri konusunda bir duyuru yayınladı.

SHGM’nin, " Önemli Duyuru " başlığı altındaki açıklaması şöyle:

"Bilindiği üzere 2016/8589 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kış saati uygulaması kaldırılmış olup, bugüne kadar alışılageldiği şekilde saatlerin bir saat geriye alınmayacak olması nedeniyle 30 Ekim 2016 tarihinden sonra gerçekleştirilecek dış hat uçuşları, saat farklılıklarından dolayı bu değişiklikten etkilenecektir.

Yolcularının bu karar nedeniyle mağduriyet yaşamaması için havayolu işletmelerimiz tarafından, ’Rezervasyon kayıtlarında iletişim bilgisi olan yolculara bilgilendirme mesajı gönderilmesi’ ve ’İşletme websitelerinde bilgilendirme yapılması’ şeklinde önlemler alınmıştır.

Bununla birlikte biletlerini acenteler üzerinden alan yolcuların sıkıntı yaşayabileceği düşünülmektedir. Bu nedenle yolcuların uçuş saatlerini, seyahatleri öncesinde kontrol etmeleri herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için önem arz etmektedir."