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Yaşam

Saatler ne zaman ileri alınacak?

Kış saati uygulaması sona eriyor, 29 Mart Pazar günü saatler 1 saat ileri alınacak

17 Mart 2015 11:30

Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla saatlerin yeniden ayarlanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, saatler 29 Mart Pazar günü 03.00'ten itibaren bir saat  ileri, 25 Ekim Pazar günü 04.00'ten itibaren de bir saat geri alınacak. 
 
Resmi Gazete'de, Bakanlar Kurulu'nun 09.03.2015 tarihli söz konusu  kararının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 04.03.2015 tarihli ve 93  sayılı yazısı üzerine, 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanunun 2'nci maddesine göre alındığı kaydedildi.

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