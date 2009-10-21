Saatler geri alınıyor

Yaz saati uygulaması bu hafta sonunda sona eriyor. 25 Ekim Pazar günü 04.00’de saatler 1 saat geri alınacak. Böylece o gün uyku için ekstradan bir saatiniz daha olacak.



Yaz saati uygulamasına 29 Mart 2009 tarihinde geçilirken, saatler 03.00’de bir saat ileri alınmıştı. Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla yapılan uygulamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da 7 Mart tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştı.



Buna göre yaz saati, bir başka deyişle ’ileri saat’ uygulaması, 29 Mart Pazar günü saat 03.00’de saatlerin bir saat ileri alınmasıyla başlarken, 25 Ekim Pazar günü saat 04.00’de saatlerin 1 saat geri alınmasıyla sona erecek. Yaz saati uygulamasıyla, akşam saatlerinde en yüksek değerine ulaşan enerji talebinin (puant gücü) azaltılması hedefleniyor. Geçmiş yıllara bakıldığında yaz saati uygulaması, Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle birlikte Mart ayının son pazar günü başlayıp, Ekim ayının son pazar günü bitiyor. Yaz saati uygulamasıyla, her yıl, “orta ölçekli” bir hidroelektrik santralinin yıllık üretimi kadar tasarruf sağlanıyor. İleri saat uygulamasıyla işe erken başlamak ve çıkmak, aydınlatma, ısıtma, soğutma açısından önem taşıyor. Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) hesaplarına göre, yaz saati uygulamasıyla yıllık 500-600 milyon kilovat saat (kWh) tasarruf sağlanıyor.