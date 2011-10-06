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Yaşam

Saatler 30 Ekim'de geri alınacak

Kış saati uygulaması başlıyor. 30 Ekim Pazar günü gece saat 04.00'te saatler 1 saat geri alınarak kış saati başlayacak.

06 Ekim 2011 03:00

T24 - Kış saati uygulaması başlıyor. 30 Ekim Pazar günü gece saat 04.00'te saatler 1 saat geri alınarak kış saati başlayacak.


Gün ışığından daha fazla yararlanılması için yaz saati uygulaması kapsamında 28 Mart'ta saatler 1 saat ileri alınmıştı. Uygulama Bakanlar Kurulu kararıyla yapılıyor.


Buna göre 30 Ekim Pazar günü gece saat 04.00'te saatler 1 saat geri alınarak kış saati başlayacak. Enerji Bakanlığı'ndaki bazı kaynaklar uygulamayla yıllık 600 milyon kilovatsaat elektrik tasarrufu sağlandığını söylerken bazı kaynaklar ise ölçümlemenin tahminî yapıldığı ve gerçeği yansıtmadığı görüşünü ileri sürüyor. Yaz saatiyle ilgili son Bakanlar Kurulu kararı, Mart 2011'de alınmıştı. Öte yandan gün ışığından daha fazla yararlanılması için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın yaptığı "sürekli ileri saat" çalışması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bekliyor.

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