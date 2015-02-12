Saati 8 dolar olan işçiler Meksika'yı lider yaptı

Kanada'daki otomotiv üretimi Meksika'ya kaydı. Ülkenin Kuzey Amerika otomotiv pazarında Kanada'yı geride bırakmasının en önemli nedeni, saatlik ücretlerin 8 dolar olması ve iklim şartları.

Desrosiers Otomotiv Araştırmaları (DAC) isimli kuruluş tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Kanada'nın otomobil ve hafif kamyon üretiminde 2009 yılında yüzde 17 olan payı, 2014 yılında yüzde 14,1 düştü. Aynı dönemde Meksika, yüzde 18,9'luk üretimiyle eski üretim merkezi olan Kanada'nın önüne geçti.



ntv.com'un yayımladığı araştırmaya göre Kanada, 2,382 milyon ünite hafif araç üretimiyle geçen yıla oranla az da olsa tırmanışa geçerken, otomobil sektörüne yapılan yeni yatırımlarda payını ABD ve Meksika'ya kaptırdı. Araştırma, 2014 yılındaki bu yarışın galibinin, 3,2 milyon araç üretimiyle Meksika olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu büyümede; Meksika'nın Amerika'nın güneybatı pazarlarına yakın olmasının, iklim şartları nedeniyle kolay nakliye imkanı sunmasının ve 44 ayrı ülke ile serbest ticaret anlaşması bulunmasının da altı çiziliyor.

Cazibenin kaynağı düşük işçi ücretleri

Meksika Otomotiv Sanayi Derneği'nden (AMİA) yapılan açıklamada da ülkedeki binek ve hafif kamyon üretiminin yüzde 6,8 büyüyerek, 2015 Ocak ayında 266 bin 424 olduğu bildirildi. Kanada ve ABD'den gelen yüksek talep nedeniyle Meksika'dan 204 bin 907 aracın ihraç edildiği belirtildi.

DAC'ın araştırmasında, otomobil üreticisi firmaları, Meksika'daki işçi ücretlerinin cezbettiği, saatlik ücretlerin 8 dolar olması nedeniyle ülkeye yapılan yatırımın arttığı kaydedildi.

Araştırmada, küresel otomotiv üreticilerinin geçen yıl Meksika'ya 7 milyar dolar yatırım yaptığı, bu rakamın Kanada'da 750 milyon dolarda kaldığı ifade edildi.

Meksika'da, Mazda, Honda, Volkswagen, Chrysler, Audi, BMW, GM ve Ford'un üretim tesisleri olduğu hatırlatılan araştırmada, bu firmaların üretimlerini çoğaltmak için yatırımlarını artırma planları olduğuna işaret edildi.