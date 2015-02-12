T24 LogoT24 Logo
Dünya

Saati 8 dolar olan işçiler Meksika'yı lider yaptı

Kanada'nın, Kuzey Amerika otomotiv sektöründeki üretim gücünü Meksika'ya kaptırdığı açıklandı

12 Şubat 2015 09:52

Kanada'daki otomotiv üretimi Meksika'ya kaydı. Ülkenin Kuzey Amerika otomotiv pazarında Kanada'yı geride bırakmasının en önemli nedeni, saatlik ücretlerin 8 dolar olması ve iklim şartları.

Desrosiers Otomotiv Araştırmaları (DAC) isimli kuruluş tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, Kanada'nın otomobil ve hafif kamyon üretiminde 2009 yılında yüzde 17 olan payı, 2014 yılında yüzde 14,1 düştü. Aynı dönemde Meksika, yüzde 18,9'luk üretimiyle eski üretim merkezi olan Kanada'nın önüne geçti.

ntv.com'un yayımladığı araştırmaya göre Kanada, 2,382 milyon ünite hafif araç üretimiyle geçen yıla oranla az da olsa tırmanışa geçerken, otomobil sektörüne yapılan yeni yatırımlarda payını ABD ve Meksika'ya kaptırdı. Araştırma, 2014 yılındaki bu yarışın galibinin, 3,2 milyon araç üretimiyle Meksika olduğunu ortaya koydu.

Söz konusu büyümede; Meksika'nın Amerika'nın güneybatı pazarlarına yakın olmasının, iklim şartları nedeniyle kolay nakliye imkanı sunmasının ve 44 ayrı ülke ile serbest ticaret anlaşması bulunmasının da altı çiziliyor.

 

Cazibenin kaynağı düşük işçi ücretleri

 

Meksika Otomotiv Sanayi Derneği'nden (AMİA) yapılan açıklamada da ülkedeki binek ve hafif kamyon üretiminin yüzde 6,8 büyüyerek, 2015 Ocak ayında 266 bin 424 olduğu bildirildi. Kanada ve ABD'den gelen yüksek talep nedeniyle Meksika'dan 204 bin 907 aracın ihraç edildiği belirtildi.

DAC'ın araştırmasında, otomobil üreticisi firmaları, Meksika'daki işçi ücretlerinin cezbettiği, saatlik ücretlerin 8 dolar olması nedeniyle ülkeye yapılan yatırımın arttığı kaydedildi.

Araştırmada, küresel otomotiv üreticilerinin geçen yıl Meksika'ya 7 milyar dolar yatırım yaptığı, bu rakamın Kanada'da 750 milyon dolarda kaldığı ifade edildi. 

Meksika'da, Mazda, Honda, Volkswagen, Chrysler, Audi, BMW, GM ve Ford'un üretim tesisleri olduğu hatırlatılan araştırmada, bu firmaların üretimlerini çoğaltmak için yatırımlarını artırma planları olduğuna işaret edildi.

ETİKETLER

işçiler8 dolarmeksikakanadaotomotiv

İlgili Haberler

Meksika'da çocuk hastanesi çöktü, 7 kişi hayatını kaybetti

İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti, olayda 22’si çocuk 54 kişinin de yaralandığı belirtildi

Meksika'da toplu katliam; 61 ceset bulundu

Meksika'nın Acapulco kentinde, torbalara ve çarşaflara sarılmış insan cesetleri bulundu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24