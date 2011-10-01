-Şaath: ABD diğer üyelere baskı yapıyor Tel Aviv (A.A) - 01.10.2011 - El Fetihli üst düzey yetkililerden Nebil Şaath, Amerika'nın, BM Güvenlik Konseyi'nin üyelerine, Filistinliler'in üyelik talebi konusunda olumsuz oy kullanmaları için baskı yaparak, kendi veto yetkisini kullanmamaya çalıştığını söyledi. Şaath, Ramallah'ta yaptığı açıklamada, 15 üyeli BM Güvenlik Konseyi'nin halihazırda 9 üyesinin Filistin Yönetimi ile diplomatik ilişkiler kurup, Filistin devletini de tanıdığını belirtti. Filistin devletinin BM'nin 194. üyesi olarak tanınabilmesi için 9 üyenin oylarını alması yetiyor. Ancak, ABD Filistin devletinin üyeliğine karşı veto yetkisini kullanacağını bildirmiş, bir Filistin devletinin kurulmasının ancak İsrail'le doğrudan görüşmeler yoluyla olabileceğini ifade etmişti. ABD, Ortadoğu çapında Amerikan karşıtı gösterilere hedef olmamak amacıyla, veto yetkisini kullanmaktansa, Filistinliler'in Konsey'de 9 üyeyi sağlamasını engellemeye çalışıyor. Filistinli yetkili Şaath, Amerika'nın bu konudaki baskılarının "kabul edilemez" olduğunu belirterek, Filistinli yetkililerin Konsey üyelerinin teklifi desteklemeleri konusundaki çabalarını sürdüreceklerini belirtti. Filistinliler'in tam üyelik başvurusunun başarısız olması durumunda, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün elinde başka alternatifler de bulunduğunu dile getiren Şaath, ancak bu planların ancak Güvenlik Konseyi'nin bir karara varmasından sonra düşünüleceğini de dile getirdi. Filistin Yönetimi, İsrail'le barış müzakerelerini yaklaşık bir yıl kadar önce, İsrail'in Batı Şeria'daki Yahudi yerleşimleriyle ilgili inşaat yasağının süresini uzatmaması üzerine durdurmuştu. Şaath, İsrail'in iki taraf arasındaki anlaşmaları ihlal etmeye devam ettiği sürece Filistin Yönetimi'nin İsrail'le müzakereleri başlatmayacağını da vurguladı. -Tony Blair'den duyulan hayal kırıklığı- Filistinliler'in Ortadoğu Dörtlüsü'nün temsilcisi Tony Blair'den hayal kırıklığına uğradıklarını da dile getiren Nebil Şaath, FKÖ'nün (Filistin Kurtuluş Örgütü) BM başvurusunu engelleme yolundaki çabalarını hatırlattı; Blair'in bir İsrailli diplomat gibi konuştuğunu belirterek, "Bu kabul edilemez. Bu nedenle O'nun (Blair) bize bir faydası yok" diye konuştu.