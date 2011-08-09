Saatçi'ye telefon görüşmeleri soruldu

T24 - 'Şike' soruşturması kapsamında savcılara ifade veren yorumcu Ercan Saatçi'nin 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye çağrıldığı, savcıların Aziz Yıldırım ve Şekip Mostuoğlu ile yaptığı telefon görüşmelerini sorduğu ortaya çıktı.



Futbol yorumcusu Ercan Saatçi, 'şike' iddialarına yönelik soruşturma kapsamında öğleden sonra gittiği Beşiktaş Adliyesi'nde Savcı Mehmet Berk'e ifade verdi.



Adliyeden akşam saatlerinde çıkan Saatçi, "şüpheli sıfatıyla ifademi verdim" dedi.



Saatçi, "Savcı bey bilgime başvurmak istediğini söyledi. Telefon konuşmalarında ismimin geçtiği konularla ilgili sorular sordu, sohbet ettik. Bildiğim şeyleri söylememi istedi. Sorgu bitti, sohbetimiz de bitti'' diye konuştu.



Ercan Saatçi adliye çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.



''Hangi görüşmelerle ilgili ifade verdiniz?'' sorusuna karşılık Saatçi, ''Aziz Yıldırım ve Şekip Mosturoğlu ile telefon görüşmeleri... Onları sordu, ben de camianın içinden biri olarak, bir Fenerbahçeli ve bir gazeteci olarak zaten yıllardır görüştüğümü söyledim'' dedi.





'TALİMAT ALMADIM'



Saatçi, ''Görüşmelerde bir suç unsuru mu var? Aziz Yıldırım'ın haber yaptırdığı gazeteciler olduğu söyleniyor ve sizin de isminiz geçiyor'' sorusunu da, ''Öyle bir şey kesinlikle yok. Basında öyle şeyler çıkıyor ama kesinlikle ben Aziz beyin talimatı ya da böyle bir şey kabul etmem. Kimse bana patronum dışında talimat veremez. Ben bunu daha önce de söyledim. Fenerbahçelilik güdüsüyle yaptığım koruma yazıları vardır ama kimsenin talimatıyla yoktur. Zaten öyle bir yazışma da yok, tapelerde de öyle bir şey yok.''





'MAĞDUR DEĞİLİM'



Saatçi, ''Mağdur olduğunuz bir nokta da var mı, bu da soruldu mu?'' sorusuna karşılık da ''Benim mağdur olduğum bir taraf yok. Sadece bir Fenerbahçeli olarak mağdurum ama bu konuda da yargıya yardımcı olmamız gerekiyor'' dedi.



Ercan Saatçi, ifade vermeye avukatsız geldiğini sözlerine ekledi.