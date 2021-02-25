Saat saat var denilmişti; rezerv satış bilgilerinin Merkez Bankası'nın sitesinde olmadığı ortaya çıktı

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in “Merkez Bankası rezervleri soracak bir şeyiniz içinde olacak cevabımız var. Saat saat, isim isim nasıl yapılır, herkesin ulaşması gayet mümkündür” sözlerine bankacılar ve ekonomistlerden itiraz geldi.

Eski bankacı ve Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kerim Rota, Twitter’da yaptığı değerlendirmede, “Saat saat, isim isim nasıl işlemler yapılmış herkesin buna ulaşması mümkündür demiş. Mümkün değil… Hâlâ TCMB sitesinde son döviz müdahalesinin 2014 yılında olduğu yazıyor. 128 milyar doları sattınız mı satmadınız mı, önce bir aranızda anlaşsanız” dedi.

"Sitede görünmüyor"

Dünya yazarı Alaattin Aktaş da gazetedeki yazısında aynı noktaya dikkat çekerek, “Satıldığı kabul edilen yaklaşık 130 milyar dolar Merkez Bankası’nın web sayfasında niye görünmüyor ya da bir yerde kayıtlı da biz mi göremiyoruz?” diye sordu.

Aktaş, “Bu rezerv tartışması daha çok su kaldırır!” başlıklı yazısında şu bilgileri verdi:

"Merkez Bankası son satış ihalesini 27 Nisan 2016 tarihinde yaptı. Satılan tutar 20 milyon dolar. Zaten o dönemde günlük ihale tutarı hep 20 milyon dolardı. O günkü ihaleye gelen teklif ise 28 milyon dolar düzeyindeydi.

Hani bir de döviz satış müdahalesi var ya, o da en son 23 Ocak 2014 tarihinde gerçekleştirildi. Merkez Bankası’nın piyasaya girip sattığı döviz 3 milyar 151 milyon dolar. Zaten bu tutar bir günde gerçekleştirilen en yüklü müdahale olarak kayıtlara girmiş durumda.

Merak edenler için bu verilere nasıl ulaşılabileceğini de yazalım:

tcmb.gov.tr-istatistikler piyasa verileri-TL karşılığı döviz alım satım ihaleleri ve TL karşılığı döviz alım satım müdahaleleri.”

Aktaş bu bilgiler ışığında şu soruyu sordu:

“Merkez Bankası’nın döviz satışında izleyebileceği yol ihaleler ve müdahaleler olduğuna, buradaki işlemler de yıllar öncesinde kaldığına göre, Merkez Bankası 130 milyar dolarlık bu satışı web sayfasında nerede gösteriyor?”

Ekonomi Servisi