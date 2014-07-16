'Saat kaç'ın ardından ikinci lokanta olayı: Hesaplar Reza'dan mı Zafer Bey?

Ankara Çayyolu'ndaki lokantada "saat kaç" diye soran bir kişinin protestosuyla karşılaşan eski Bakan Zafer Çağlayan'ın bir başka lokantada da, "Hesaplar Reza'dan mı Zafer Bey" sataşması ile karşı karşıya kaldığı belirtildi. Bu esprinin ardından gerilen ortamı çevredekiler yatıştırdı.

Yolsuzluk ve rüşvet iddialarına ilişkin operasyonla gündeme gelen 700 bin liralık saatin sahibi eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın ikinci bir 'lokanta krizi' yaşadığı ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde Ankara’nın Çayyolu semtinde bulunan bir restoranda “saat kaç” protestosu ile karşılaşan Çağlayan’ın bir başka lokantada ise, “Hesaplar Reza’dan mı Zafer Bey” sataşması ile karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

Taraf gazetesinden Hüseyin Özay'ın haberine göre, “Hesaplar Reza’dan mı Zafer Bey”in hikayesi şöyle:

Olay yaklaşık iki ay önce gerçekleşti. Çağlayan ve beraberindekiler, kahkahalar içinde yemeklerini yiyorlardı. Bu kahkahalardan rahatsız olan yan masadakiler ise dayanamadılar ve “Hesaplar Reza’dan mı Zafer Bey” diye laf attılar. Olay bir anda ortamın gerilmesine yol açtı. Tepki üzerine şaşıran Çağlayan yine ilk etapta cevap veremedi. Yanındakiler ise, “Ayıp olmuyor mu kardeşim” şeklinde tepki gösterdi. Ortamın daha da gerilmesini ise çevredekiler engelledi. Çağlayan ve beraberindekilerin kısa bir süre sonra restorandan ayrıldıkları bildirildi.

‘Sosyal tesislere gidiyor’

Ankara kulislerinde bu olayın ardından eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın, dışarıda yemek yeme işlemlerini bir süre askıya aldığı konuşuluyor. Çağlayan’ın son olarak, protestolardan kurtulmak için ilginç bir formül bulduğu öğrenildi. Buna göre Çağlayan’ın son dönemde tüm etkinliklerini kamu kurumlarının sosyal tesislerinde gerçekleştirdiği belirtildi. Bu durum ise, Ankara’da ilginç esprilere konu oldu.

'Saat kaç' esprisi CHP grubunda

Bu arada Çağlayan’a yönelik “Saat kaç” tepkisi CHP’nin dün yapılan grup toplantısına da damga vurdu. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, olayı hatırlatarak, Çağlayan’ın ilk etapta, “Saat kaç” esprisini anlamadığını hatırlattı. Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri, salonda bulunanları güldürdü.