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Sağlık

Saat değişikliğine uyum için 3 hafta gerek

İleri saat uygulamasına insanlardaki biyolojik saat 3 haftada uyum sağlayabiliyor.

02 Nisan 2009 03:00

Türkiye'nin yanı sıra Avrupa ülkeleri de gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla uygulanan ileri saat uygulamasına insanlardaki biyolojik saatin 3 haftada uyum sağlayabildiği belirtildi.

Türkiye'de de 29 Mart'tan itibaren uygulanan `yaz saati' uygulamasına Fransa'da yapılan yoklamasını benimseyenlerin sayısı düşük çıktı. Fransızlar'ın büyük bölümü saatlerin ileri veya geri alınmasını eleştirdi.

Almanya'daki Heidelberger Yüksek Okulu'ndaki bilim insanları, biyolojik saatin yeni gece temposuna uyum sağlayabilmesi için 3 haftaya ihtiyacı olduğunu bildirdi. Uzmanlar, enerji tasarrufu ve çevreyi korumak için saatlerin değiştirilmesinin vücut dengesine zarar vererek yorgunluk, dikkat bozukluğuna neden olduğunu açıkladı.

Alman Sağlık Sigortası DAK, ileri saat uygulaması değişikliği nedeniyle ritmin biyolojik ölçüsünü bozduğunu, bunun kalp krizi riskinin arttığını açıkladı. Alman otomobil kulübü de, istatistiklere dayanarak saat değişikliklerin yapıldığı ay içinde trafik kazalarının arttığının görüldüğünü bildirdi.

Biyolojik saat

Alman bilim insanları, saatlerin ileri veya geri kaymasının vücut ritmini altüst ettiğini, kişilerin kendisini yorgun hissettiğini, baş ağrısı ve dikkat zayıflığı görüldüğünü açıkladı.

İnsanlardaki biyolojik saatin vücut fonksiyonlarımızı yönettiğini, bunun sonucunda gündüz saatlerinde kişilerin aktif, geceleri de dinlenmeye göre uyarlandığını bildirirken şu bilgileri verdi:

``Biyolojik saat, gün içerisinde değişiklik gösterir. Gün ilerledikçe acıya duyarlılık azalır. Kalp krizine yakalanma riski en çok sabah ilerleyen saatlerine rastlanır. Kişilerin günlük yaşam çizgisindeki faaliyetleri değiştiğinde biyolojik ritimler buna hemen uyum sağlayamıyor. Denekler üzerinde yapılan araştırmada biyolojik saatin gündelik yaşamdaki saatte yapılan değişikliklere hemen uyum sağlayamadığı bir kez daha kanıtlandı. Biyolojik saatin bu tür değişikliğe tam uyumu için 3 haftalık süre gerekiyor.''

(DHA)

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