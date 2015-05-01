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Yaşam

Saat başı 2 dakika yürümek ölüm riskini yüzde 33 azaltıyor

İki dakika yürümekle haftada bin kalori yakılıyor

01 Mayıs 2015 09:58

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir araştırma, çalışanların her bir saatte ayağa kalkarak iki dakika yürümesinin ölüm riskini üçte bir oranında azalttığına işaret ediyor.

İngiltere'de yayımlanan Independent gazetesinin haberine göre, araştırmada hareketsiz yaşam tarzının ciddi sağlık riskleri doğurduğu belirlendi.

Ancak oturarak ya da uzanarak geçirilen zamanın küçük bir bölümünde yürüyüş yapmanın bu riskleri azaltabileceği belirtildi.

 

Haftada bin kalori

 

Utah Üniversitesi'nde yapılan araştırma kapsamında 3600 Amerikalı yetişkinin üç yıllık sağlık, beslenme ve egzersizz kayıtrları incelendi.

Bu kişilerin saat başına 34 dakikayı oturarak ya da uzanarak geçirdikleri hesaplandı.

Uzmanlara göre, bu kişiler ne kadar çok hareketsiz zaman geçirirlerse, araştırma süresi içinde ölme olasılıkları o kadar fazla olacaktı.

Zamanı hareketsiz geçirmek yerine ayakta durmak gibi düşük yoğunluklu egzersiz yapmak ölüm riski açısından bir fark yaratmadı.

Ancak bir saatte iki dakika yürümek bu riski yüzde 33 oranında azalttı.

Ayrıca uzmanlar saat başına iki dakika yürümekle haftada bin kalori yakılabileceğini söylüyor.

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