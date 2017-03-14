Saarland'da referandum etkinliklerine yasak gelebilir

Saarland Başbakanı Hristiyan Demokrat Birlik partili (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer, hükümetinin „elindeki tüm imkanları kullanarak Saar eyaletinde bu tür etkinliklere izin vermeyeceğini“ söyledi. Kramp-Karrenbauer Türkiye’nin iç politikasını ilgilendiren anlaşmazlıkların "Almanya’da yeri olmadığını“ da vurguladı. Almanya-Fransa sınırındaki Saarland'da mart ayının sonunda yeni eyalet parlamentosu seçimi yapılacak.

"İç barışı tehlikeye düşürecek faaliyetlere izin verilmemeli"

Kramp-Karrenbauer Türk politikacıları engelleme kararını Almanya’nın oturum yasasına dayandırdı. Bu yasanın 47. maddesine göre Almanya’nın her eyaleti “Almanlar ile yabancılar arasındaki barışçıl ortak yaşamı tehlikeye düşürme tehlikesi bulunuyorsa, yabancıların siyasi faaliyetlerini engelleme” imkanına sahip bulunuyor. Saarland Başbakanı Kramp-Karrenbauer, iç barışı tehlikeye düşürecek olan seçim kampanyalarına izin verilmemesi gerektiğini de söyledi.

Federal hükümetin bu tür sorulara ilkesel bir çözüm getirmesini ya da AB çapında bir çözüm bulunmasını beklemek istemediklerini belirten Saarland Başbakanı, "Nazi benzetmeleri ve hakaretler ile ortaya çıkan atmosferin daha da tırmandırılmaması" gerektiğini vurguladı.

Türk politikacıların Almanya ve diğer AB ülkelerinde geçtiğimiz günlerdeki seçim kampanyaları Türkiye ile AB arasında yoğun gerginliğe yol açmıştı. Son olarak Hollanda'nın birden fazla Türk bakanın seçim kampanyası etkinliğini engellemesi üzerine gerginlik daha tırmanmıştı. Almanya Başbakanı Merkel Hollanda ile tam dayanışma içinde olduklarını açıklamıştı. Hollanda'da çarşamba günü yeni parlamento seçilecek.

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dpa/afp/ÇA/BÖ