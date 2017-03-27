Saarland zaferi Merkel'i rahatlattı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, partisi Hristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) pazar günü Saarland eyaletinde kazandığı açık zaferi, Federal Meclis seçimlerinin de yapılacağı 2017 yılı için cesaretlendirici bir gelişme olarak nitelendirdi. “Dün güzel bir gündü ve bu nedenle cesaretlendirici bir gündü” şeklinde konuşan Merkel, "ancak Federal Meclis seçimlerine kadar geçecek altı aylık sürede partisinin yapması gereken çok iş olduğunu" vurguladı.

Merkel, Saarland seçimlerinde CDU’nun liste başı olan Eyalet Başbakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Kramp-Karrenbauer de kazandığı seçim zaferini "seçim yılına iyi bir başlangıç" olarak nitelendirdi.

Mayıs ayında Schleswig-Holstein ve Kuzey Ren-Vestfalya'da seçmenler eyalet parlamentolarını belirlemek üzere sandık başına gidecek. 24 Eylül tarihinde ise Federal Meclis seçimleri yapılacak.

CDU 5,5 puan kazandı

Saarland eyalet seçimlerinde Hristiyan Demokratlar beklenenin üzerinde bir başarı sergileyerek oylarını artırdı ve birinci parti konumunu korumayı başardı. Geçici resmi sonuçlara göre CDU'nun oy oranı yüzde 40,7 olurken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 29,6'lık oy oranında kaldı. Sol Parti yüzde 12,9'luk oy oranıyla eyalet parlamentosuna üçüncü parti olarak girmeye hak kazandı. Saarland parlamentosuna ilk kez girmeyi başaran Almanya için Alternatif (AfD) geçerli oyların yüzde 6,2'sini aldı.

Yüksek katılım 'önemli oy artışı' anlamına geliyor

Kramp-Karrenbauer'in seçim zaferiyle CDU yaklaşık iki yıldan bu yana bir eyalet parlamentosu seçiminde ilk kez oylarını artırmayı başardı. Merkel, partisinin elde ettiği sonucu "fevkalade” olarak nitelendirirken, seçime katılım oranının artması nedeniyle oy oranının aynı zamanda "önemli oy artışı anlamına da geldiğini" söyledi. Kramp-Karrenbauer ise Hristiyan Demokrat Birlik'in oy artışının en çok daha önce oy vermemiş seçmenlerden kaynaklandığını vurguladı ve bunun kendisi için çok sevindirici bir sürpriz olduğunu belirtti.

CDU Genel Başkanı Merkel ve Kramp-Karrenbauer seçim zaferinin nedenlerinden biri olarak eyalette SPD ile büyük koalisyonu devam ettirilmesi yönünde sergiledikleri açık tavrı gösterdi. Sosyal Demokratlar ise seçim kampanyası sırasında gerekirse eyalette Sol Parti ile de koalisyona gidebilecekleri işareti vermişti.

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