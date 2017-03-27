Saarland eyaletinde zafer CDU'nun

Almanya'nın Saarland eyalet parlamentosu seçiminde Başbakan Annegret Kram-Karrenbauer liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) açık farkla birinci parti oldu. Geçici resmi sonuçlara göre CDU'nun oy oranı yüzde 40,7 olurken, Sosyal Demokrat Parti (SPD) yüzde 29,6'lık oy oranında kaldı. Sol Parti yüzde 12,9'luk oy oranıyla eyalet parlamentosuna üçüncü parti olarak girmeye hak kazandı. Saarland parlamentosuna ilk kez girmeyi başaran Almanya için Alternatif (AfD) geçerli oyların yüzde 6,2'sini aldı.

Yeşiller ve Hür Demokrat partiler yüzde 5'lik oy barajını aşamayarak parlamento dışında kaldı. Son eyalet seçiminde parlamentoya giren Korsanlar partisinin oy oranı yüzde 1'in altına düştü.

Seçime katılma oranının yüzde 70'e yaklaştığı Saarland eyalet parlamentosunda CDU 24, SPD 17, Sol Parti 7, AfD ise 3 milletvekili ile temsil edilecek. Son yasama döneminin koalisyon ortakları CDU ve SPD'nin yeniden hükümeti birlikte kurmaları bekleniyor.

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DW, afp/AG, GA