Gürcistan krizi sırasında arabuluculuk yapmak üzere Rus lider Vladimir Putin'i ziyaret eden Fransız Temsilci Jean David Levitte, o gün masada yaşadıklarını ve Putin'in söylediklerini Fransız basınına anlattı.



Levitte'e göre, Putin kendisine, "Gürcistan Devlet Başkanı Saakaşvili'yi, yumurtalıklarından tavana asacağım" dedi.. Bunun üzerine Fransız yetkili, " Asacak mısınız" diye karşılık verince, Putin, " Ne yani, Amerikalılar Saddam'ı asmadı mı" diye yanıt verdi...



Bu haberlerin çıkmasının ardından Fransız radyosu, Saakaşvili'yi aradı ve bir yorum istedi. Radyonun sözlerine göre, "Saakaşvili, olaydan haberi olduğunu söyledi ve acı acı güldü"

Fransa'nın ve Sarkozy'nin temsilcisi Putin ile Moskova'da 12 Ağustos günü görüştü. O sırada Rus tankları Gürcistan'ın başkenti Tiblis'e sadece 40 km uzaktalardı.



Konuşma aynen şöyle:



Putin: Saakaşvili'yi testislerinden tavana asacağım

Levitte: Asacak mısınız?

Putin: Ne oldu ki. Amerikalılar da Saddam'ı asmadı mı?

Levitte: O zaman siz de Bush gibi hatırlanmak istiyorsunuz?

Putin: Ah.. evet. Bu sözlerinle bir puan aldın.