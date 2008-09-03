'Saakaşvili siyasi bir ceset '

Geçen ayki sıcak çatışmanın ardından Rusya ile Batı arasındaki gerilim sürerken dün Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev çarpıcı açıklamalar yaptı.



İtalyan RAI televizyonuna konuşan Medvedev, "siyasi bir ceset" olarak tanımladığı Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili ile bundan böyle hiçbir şekilde temas kurmayacaklarını söyledi. "Bizim için bugünkü Gürcistan rejimi çökmüştür. Saakaşvili bizim gözümüzde yaşamıyor. O artık bir siyasi ceset" diyen Medvedev, Saakaşvili’nin Güney Osetya’ya saldırmasının ABD’nin teşvikiyle olduğunu ve İran gerginliğini yeterli görmeyen ABD’de birilerinin bunu seçim malzemesi olarak kullandığını iddia etti.



'Biz olmadan G8'in anlamı yok'



Batı’nın kendilerine karşı yaptırım yapmasının kendilerinden çok onlara zarar getireceğini savunan Medvedev, "Bizi G-8’den çıkarılmakla tehdit ediyorlar. Biz bu tür tehditlerden korkmuyoruz çünkü biz olmadan G-8’in hiçbir anlamı olmaz" şeklinde konuştu. Rusya Devlet Başkanı Medvedev, NATO’nun Afganistan’daki birliklerine ikmal desteği sağlamak

için kendilerine muhtaç olduğunu da sözlerine ekledi.



