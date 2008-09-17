Saakaşvili: Ruslar bayrağımıza dokunamaz

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Rusların, bayraklarına dokunamayacağını ve parlamentolarına giremeyeceğini söyledi



Saakaşvili, Parlamento'da hükümetinin 2008 yılı faaliyet raporu ile ilgili sunum yaptığı konuşmasında, ağırlıklı olarak geçen ay Güney Osetya'da ortaya çıkan kriz ve sonrasında yaşanan gelişmelere değindi. "Beni millet seçti ve büyük sorumluluk verdi' diyen Saakaşvili, ülkesinin demokratik kalkınması ve halkının daha iyi bir yaşama kavuşması için sürekli mücadele içinde olduğunu söyledi.



Rusya'nın, Gürcistan'ın ekonomik açıdan kalkınmasını istemediğini savunan Saakaşvili, ekonomilerinin geliştiği sürece Rusya'nın, ülkesi üzerinde tehlike oluşturacağını ifade etti. Rusya'nın bölgede çok tehlikeli bir oyun oynadığı konusunda uluslararası toplumu sürekli uyardıklarını belirten Saakaşvili, şunları kaydetti:



"Rusya, tarihi tekrarlamak ve topraklarımızı yeniden işgal etmek istedi. Biz, buna izin vermedik. Halkımızın sakin ve huzurlu bir ortamda yaşamasını sağlayabilmek için Rusların bir çok kışkırtıcı hareketini görmezden geldik. Ruslar, Güney Osetya'daki altyapıyı tahrip etti. Osetler ile ilişkilerimizin iyileşmesi ve aynı çatı altında yaşamamızı engellemek için her şeyi yaptı."



Birçok uluslararası siyaset uzmanı tarafından "Ruslara niçin karşı çıktınız?" sorusunun yöneltildiğini hatırlatan Saakaşvili, "Ruslar, ateşkes kararı almamıza rağmen kışkırtıcı eylemlerini sürdürdü. Kimseye boyun eğmedik. Düşmanımız hiç bir zaman sırtımızı göremeyecek" şeklinde konuştu.



Gürcistan'da 188 asker öldü



Saakaşvili, Güney Osetya'daki çatışmalarda, Gürcistan'ın 188 askerini kaybettiğini belirterek, askerlerin büyük kahramanlık gösterdiğini ve isimlerinin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti.



Gürcistan'ın, özgürlüğünün yanında Batı'nın da özgürlüğü için mücadele verdiklerini söyleyen Saakaşvili, "Ruslar, kirli elleriyle hiçbir zaman bayrağımıza dokunamaz ve parlamentomuza giremez" dedi.



Rusya'nın, ülkede iç karışıklık yaratmak istediğini iddia eden Saakaşvili, Rus saldırılarına karşı birlik ve dayanışma içinde olduklarını belirterek, muhalefet ve iktidarı kimsenin karşı karşıya getiremeyeceğini ifade etti.



Muhalefet partileri ile ülkenin toprak bütünlüğü ve diğer sorunların çözümünde işbirliğine devam edeceklerini söyleyen Saakaşvili, "Rus askerinin Gürcistan'ın kalbinde durduğunu ve topraklarındaki tehlikenin devam ettiğini"

kaydetti.



Rusya'nın, Karadenizdeki petrol akışını ele geçirmek istediğini söyleyen Saakaşvili, bunun anahtarının da Gürcistan'ın elinde olduğunu belirtti.