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Dünya

Şaakaşvili: Reformlar için diyaloga hazırız

10 Nisan 2009 15:54




Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Türk Anadolu Grubu ile yeni bir hidroelektrik santralin inşası için düzenlenen imza töreninde, ülkedeki ekonomik kriz ve muhalefetin dün düzenlediği gösterileri değerlendirdi.

Saakaşvili, imza töreninde yaptığı ve televizyonlardan da naklen yayınlanan konuşmasında, muhalefet ile "ekonomi, güvenlik ve demokrasi konusundaki reformlar için diyaloğa hazır olduğunu" yineledi.

Saakaşvili, Gürcistan Enerji Bakanı Aleksandre Hetaguri ile Paravani'de yeni bir hidroelektrik santrali inşa edecek Anadolu Grubu'ndan temsilcilerin katıldığı törende, "Başkanlığımın ikinci dönemi olan 4 yılda, hükümetim ve ben, Enguri santraline eşit büyüklükte bir hidroelektrik santrali inşa etmeyi planlıyoruz" dedi.

Saakaşvili, "Dün yürüyenlere şunu söylemek istiyorum. Her vatandaşın görüşü benim için önemlidir. Onların sıkıntılarını ve beklentilerini önemsiyorum" diye konuştu.

Halkın, sıkıntılar ve karamsarlık nedeniyle öfkeli olduğunu belirten Saakaşvili, "Size, ülkemizin karşı karşıya olduğu ekonomi ve güvenlik sorunları nedeniyle benim de çok öfkeli olduğumu söylemeliyim" dedi.

Saakaşvili, "Bu sorunların üstesinden gelmek çok kolay değil, çok çalışmak ve doğru kararlar almak gerekiyor. En çok da halkın ve politik güçlerin birliği gerekiyor" diye konuştu.

Dün başlayan gösterilerden sonra, imza töreni nedeniyle ilk kez televizyonlarda görüntüleri yayımlanan Cumhurbaşkanı Saakaşvili, sorunları aşmak için diyalog gerektiğini ve buna hazır olduklarını sürekli dile getirdiklerini kaydetti.

Hükümetin, "ne kadar radikal ya da ılımlı olduğunu önemsemeden" bütün siyasi taraflarla konuşmaya hazır olduğunu yineleyen Saakaşvili, "Dün, demokrasimiz için çok önemliydi. Toplumumuzun bir bölümü, yüksek kültüre sahip ve Avrupa demokrasisinin parçası olma sürecindeki bir ülkeye yakışır şekilde isteklerini dile getirdi" dedi.

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