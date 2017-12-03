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Dünya

Saakaşvili, DHA’ya konuştu: Ukrayna Cumhurbaşkanı'ndan hesap soracağız

Deniz Berktay, Kiev, 3 Aralık, (DHA)- Gürcistan eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna muhalefetinin liderlerinden Mihail Saakaşvili’nin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun görevden alınması talebiyle düzenlediği yürüyüş, geniş katılıma sahne oldu

03 Aralık 2017 17:59

Deniz Berktay, Kiev, 3 Aralık, (DHA)- Gürcistan eski cumhurbaşkanı ve Ukrayna muhalefetinin liderlerinden Mihail Saakaşvili’nin Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko’nun görevden alınması talebiyle düzenlediği yürüyüş, geniş katılıma sahne oldu. Başkent Kiev’de düzenlenen ve son yıllardaki en geniş katılımlı protesto yürüyüşü olan etkinlikte binlerce kişi,”yaşasın Ukrayna” ve “hainler defolun” sloganları attı. Yürüyüşte konuşma yapan çeşitli eylemciler, Ukrayna’da dört yıl önce yapılan ihtilalden bu yana hiçbir şeyin değişmediğini dile getirdiler.

Yürüyüşte Doğan Haber Ajansı’nın sorularını yanıtlayan Saakaşvili, kendisinin Gürcü olmasının Ukrayna için mücadele vermesine engel olmadığını ifade ederek, kendisinin daha önceden de Ukrayna’da yıllarca yaşadığını, Ukrayna’nın da sorunları ve toplumsal yapısı bakımından Gürcistan’a çok benzediğini söyledi. Ukrayna yönetiminin Rusya’yla çatışma şartlarında toplumsal gerilimi arttırmamak gerektiği yönündeki eleştirileri konusundaysa Saakaşvili, “hayır, asıl Rusya’yla mücadele şartlarında bu yolsuzluklardan hesap sorulmalı ki, Rusya’yla daha etkin mücadele verilebilsin”, yanıtını verdi. Bundan sonraki eylem planı konumuzdaki soruya ise Saakaşvili, “buna Ukrayna halkı karar verecek”, dedi. 

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