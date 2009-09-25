Saakaşvili: Abhazya, Gürcistan'ın olacak

Gürcisan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili, Abhazya'nın bir gün, eskiden olduğu gibi Gürcistan'ın olacağını söyledi.



BM Genel Kurulu'nda konuşan Saakaşvili, 'Zaman alacak ama Abhazya, bir zamanlar olduğu gibi yine Gürcistan'ın en güzel kısmı olacak' dedi.



Abhazya'nın son durumu hakkında kara bir tablo çizen Saakaşvili, bahçelerin, otellerin ve tiyatroların yerini askeri üslerin, mezarlıkların aldığını, nüfusun dörtte üç oranında azaldığını söyledi.



Saakvaşvili, 'Avrupa bugün dışarıdan bir güç tarafından inşa edilen ve Gürcistan'a uzanan yeni bir Berlin duvarıyla bölünmüş durumdadır' dedi.



Gürcistan'ın Ağustos 2008'de Güney Osetya'da giriştiği operasyonun ardından harekete geçen Rusya, önce Gürcü kuvvetleri püskürterek Gürcistan sınırlarına girmiş, çatışmaların sona ermesinin ardındın da Abhazya ile Güney Osetya'nın bağımsızlığını tanımıştı. Abhazya ile Güney Osetya'nın bağımsızlığı daha sonra Nikaragua ve Venezuela tarafından da tanındı.