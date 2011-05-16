Saadet'ten vatandaşa yüzde 100 zam

T24 - Saadet Partisi GİK Üyesi Fatih Erbakan, "13 Haziran’da iktidara geldiğimizde önce 100 milyar dolar ilave kaynak bulacak, bu parayı doğrudan milletimizin cebine atacağız" dedi.





Erbakan, partilerinin Zonguldak teşkilatınca Camlı Köşk’te düzenlediği toplantıda, babası rahmetli Necmettin Erbakan’ın seçim zamanlarında yaşadığı sıkıntıları katılımcılarla paylaştı.

Zonguldak’taki organizasyonu düzenleyen parti teşkilatına teşekkür eden Erbakan, şöyle konuştu: "Milli Görüş dışında hangi parti gelirse gelsin Türkiye, işsizliğe, borca esir olmuş, insanımız fakirleşmiş, ülke dış güçlerin esiri ve oyuncağı haline gelmiştir. 17 partinin hepsi, aynen Bremen Mızıkacıları gibi boş laf ve karşılıklı atışmalarla şarkı ve türkülerle göz boyamayla sizleri oyalıyor. 13 Haziran’da iktidara geldiğimizde Milli Görüş olarak yeniden besmeleyi çekecek, kollarımızı sıvayacak ve ’nerede kalmıştık’ diyerek yeniden başlayacağız inşallah. Hepsinden önce, 100 milyar dolar ilave kaynak bulacak, bu parayı doğrudan milletimizin cebine atacağız. 100 lira alan işçi, memur yeniden 200 lira alacak, 100 lira alan emekli 200-300 lira alacak. Asgari ücret önce bin liraya sonra 1500 liraya çıkartılacak, 1 yıl içerisinde. Bu 100 milyar dolarla yapacağız bunları. İktidara gelir gelmez denk bütçe yapacak ve havuz sistemine geçeceğiz.

Böylelikle devletimizin, milletimizin paralarının faize gitmesini engelleyecek, önleceğiz." Erbakan, partilerinin baraj sorununun bulunmadığını ve en büyük zaferi kazanarak barajları yıkıp geçeceklerini kaydetti.

Erbakan, partiye en fazla üye kazandıranlara çeşitli hediyeler verdi.





