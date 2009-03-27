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Politika

Saadet'ten BBP'ye jest

Saadet lideri Kurtulmuş, Yazıcıoğlu'na duydukları saygıdan dolayı Göksun İlçesi belediye başkan adayını geri çektiklerini açıkladı.

27 Mart 2009 02:00

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Muhsin Yazıcıoğlu'na duydukları saygıdan dolayı Kahramanmaraş'ın Göksun İlçesi belediye başkan adayını geri çektiklerini açıkladı.


Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Muhsin Yazıcıoğlu'nun Türkiye siyasetinde ortaya koyduğu örnek çabaya ve fedakarlığa bir saygı göstergesi olarak, kazanın gerçekleştiği Göksun ilçesinde Saadet Partisi olarak adaylarını çektiklerini söyledi.

Kurtulmuş, partisinin Konya İl Teşkilatında düzenlediği basın toplantısında, SP olarak sürdürmekte oldukları seçim kampanyasında son konuşmasını Konya'da yaptığını ifade etti.

BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun geçirdiği elim kaza nedeniyle dün, bugün ve yarınki mitingleri iptal ettiklerini ifade eden Kurtulmuş, “Halen kendisine ulaşılamamış olması üzücüdür. En kısa zamanda hayırlı bir haberi bütün milletimizle birlikte bekliyoruz” dedi.

Kaza nedeniyle Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesine gittiklerini anlatan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Kriz masasında yapılan çalışmaları yerinde gördük. Göksun'un Kurucuova köyünde vatandaşların katıldığı faaliyetleri yerinde gördük. Yazıcıoğlu'nun ailesini, eşini, kızını ziyaret ettik. Kaza sonrası milletimiz gibi onların da büyük üzüntü içinde olduğunu gördük. Biz de büyük üzüntü içindeyiz. Yazıcıoğlu kardeşimiz, değerli ve çok sağlam bir karaktere sahip olan, sağlam Müslüman, vatansever adam gibi adam olan bir insandı. Dualarımız kendisiyle beraberdir. Son ana kadar sevinçli bir haber görmeyi ümit ediyoruz.”




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