-SAADET'TE KAMALAK DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 05.03.2011 - Saadet Partisi'nde yapılacak olan kongreye kadar Genel Başkanlığına Mustafa Kamalak seçildi. Saadet Partisi genel merkez binasının önünde partisinin Genel İdare Kurulu (GİK)toplantısının ardından basına açıklama yapan Kamalak, sabah saat 10.00'dan itibaren arkadaşları ile toplantı halinde olduklarını söyledi. Kamalak, 27 Şubat 2011 tarihinde genel başkanları Necmettin Erbakan'ın ölümü sonrasında, İstanbul'da yapılan cenaze merasiminin ardından Ankara'ya döner dönmez partisinin Başkanlık Divanı'nın toplandığını belirtti. Başkanlık Divanı toplantısında GİK'in toplanması kararı alındığını ifade eden Kamalak, GİK toplantısını da bugün gerçekleştirdiklerini kaydetti. Toplantının ardından, yapılacak kongreye kadar Genel Başkanlık görevinin kendisine verildiğini bildiren Kamalak, ''Kongreye kadar, müzakereler sonucunda Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na seçildim'' dedi.