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"Saadet'in destek vermediği bir Abdullah Gül aday olmaz"

AKP'nin, Cumhur İttifakı'na Saadet Partisi'ni de dahil ederek Gül'ün adaylığını engellemeye çalıştığı iddia edildi

04 Nisan 2018 23:42

Cumhurbaşkanlığına adaylığı sık sık dile getirilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le ilgili konuşan Saadet Partisi Genel İstişare Kurulu üyesi Bülent Kaya, partisinin desteği olmaksızın böyle bir adaylığın gerçekleşmeyeceğini savundu. 

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara’nın konuğu olan Saadet Partisi GİK üyesi Kaya, AKP’nin MHP’yle birlikte kurduğu Cumhur İttifakı’na Saadet Partisi’ni de dahil ederek Gül’ün adaylığını engellemeye çalıştığı iddiasında bulundu 

"Gül, Saadet Partisi'nin kendisine desteğini tartarak aday olur"

"Abdullah Gül aday olmaya karar verirse Cumhur İttifakı'na girmiş Saadet Partisi'nin olmadığı tabloda Abdullah Gül aday olmaya cesaret eder mi? O seçeneği düşünmeye başlar mı? Yani onu da daha doğmadan yada böyle bir düşüncesi varsa vazgeçirmeye yönelik bir adımdır Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na çekilmesi” diyen Kaya, şöyle devam etti:

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Saadet Partisi'nin desteği olmadan aday olmayacağını söyleyen Bülent Kaya, "Ben Abdullah Gül Saadet Partisi'nin adayı olur demiyorum. Abdullah Gül, Cumhurbaşkanı adayı olmak istediği zaman Saadet Partisi'nin lokomotif gücünü değerlendirip, Saadet Partisi'nin kendisiyle birlikte veya Saadet Partisi'nin kendisini destekleyip desteklemeyeceğini düşünüp tartarak aday olur. Saadet Partisi'nin destek vermediği bir Abdullah Gül'ün ben şahsen aday olarak çıkabileceğine ihtimal vermiyorum."

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