-SAADET'DE ÖNCEKİ DAVA DÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Saadet Partisi'nde, olağanüstü kongre çağrısı yapmak üzere heyet oluşturulması talebiyle açılan bir davada, aynı konuda daha önce sonuçlanan dava nedeniyle ''karar verilmesine yer olmadığına'' karar verildi. Saadet Partisi Ankara İl Başkan Yardımcısı ve kongre delegesi Mahmut Akıncı'nın, belirlenecek 3 üyenin Saadet Partisi olağanüstü kongresini çağırmakla görevlendirilmesi talebiyle açtığı dava, Ankara 10. Sulh Hukuk Mahkemesinde karara bağlandı. Duruşmaya, Akıncı'nın avukatı Mustafa Kamalak ile Saadet Partisi'nin avukatı Fikret Karabekmez katıldı. Davacı avukatı Kamalak, aynı taleple açılan davanın geçen hafta karara çıktığını anımsatarak, bu sebeple görülen davada karar vermeye yer olmadığını söyledi. Partinin avukatı Karabekmez ise Siyasi Partiler Kanunu'nun 104. maddesine göre mahkemenin, bu konuda karar vermeye görevli olmadığını savundu ve Anayasa Mahkemesi'nin 2005'te, tüzük kongresi başvurusunu yerine getirmediği gerekçesiyle CHP'ye ihtar vermesine ilişkin kararını mahkemeye sundu. Karabekmez, esasa girilmesi durumunda ise davanın reddini istedi. Yargıç Veciha Başkesen, aynı konuda açılan davada daha önce karar verildiğine dikkati çekerek, bu davada ''karar verilmesine yer olmadığına'' karar verdi.