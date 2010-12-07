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Dünya

SAADET ZİNCİRİYLE DOLANDIRICILIĞA 40 YIL HAPİS DENVER (A.A)

07 Aralık 2010 11:30

-SAADET ZİNCİRİYLE DOLANDIRICILIĞA 40 YIL HAPİS DENVER (A.A) - 07.12.2010 - ABD'de 71 milyon dolarlık bir saadet zinciri kuran ve onlarca yatırımcıyı dolandıran bir kişi, 40 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Eski hedge fon yöneticisi olan 42 yaşındaki Sean Michael Mueller, yargılandığı davada hırsızlık, dolandırıcılık ve sahtekarlık suçlarından verilen en yüksek ceza olan 40 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında eski Amerikan milli futbol takımı oyuncularından John Elway'in de bulunduğu 65 kişinin bu saadet zincirine 10 yılda 71 milyon dolar yatırdığı, ancak nisan ayı bilançosunda şirket  aktiflerinin 9,5 milyon, borcunun ise 45 milyon dolar gözüktüğü belirtildi.

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