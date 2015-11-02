Saadet silindi, Milli Görüş tarihindeki en düşük oyu aldı

Saadet Partisi, 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 320 bin 149 oy alarak en büyük oy kaybı yaşayan partilerden biri oldu. Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi'yle ittifak yaparak gittiği 7 Haziran seçiminde 1 milyon 3 bin 181 oy almıştı.



Sandıkların yüzde 99'unun açıklanmasının ardından Saadet Partisi'nin yüzde 0,7 oy aldığı görüldü. Böylece Saadet Partisi lideri Mustafa Kamalak'ın, 7 Haziran'da Büyük Birlik Partisi'yle ittifak yaparak aldığı yüzde 2,7'lik oy oranını 1 Kasım'da büyük oranda düşürdüğü görüldü.

7 Haziran'da Saadet Partisi ile ittifak yapan Büyük Birlik Partisi de 264 bin 177 oy aldı.

Böylece iki partinin toplam oyu, 7 Haziran'da aldıkları oydan yaklaşık 416 bin az oy almış oldu.

Necmettin Erbakan ve 17 arkadaşı tarafından kurulan Milli Görüş geleneği'nin devamı olan Saadet Partisi, Milli Görüş'ün 1973'ten beri parti olarak girdiği seçimlerdeki en düşük oyu almış oldu.





