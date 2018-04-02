Saadet Partisi'nin oylarının yüzde kaçı AKP'ye gidiyor? İttifak ısrarının arkasında ne var?

2019 yılındaki seçimler yaklaşırken, AKP ile MHP’nin “Cumhur ittifakı” konusunda anlaşmalarının ardından diğer siyasi partilerin takınacakları tutuma dair tartışmalara sürüyor. Siyasi kulislerde olağanüstü kongresini gerçekleştiren İYİ Parti’nin elinin rahatlaması nedeniyle önümüzdeki günlerde hızlanacağı dikkat çekiliyor.

“Diğer partilerle informal olarak sohbetler, ziyaretler yapılıyor” diyen CHP’de ise, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, bu hafta salı günü grup toplantısından sonra çarşamba ve perşembe günleri 8 ve 10 kişilik gruplar halinde milletvekillerini kabul ederek ittifak konusunda düşüncelerini soracak. Parti Meclisi’nin cuma günü yapılacak toplantısının ana gündem maddesinin ittifak olması bekleniyor.

İktidar kanadında AKP’nin, ittifak arayışında Saadet Partisi (SP) ile kapıyı aralık tuttuğu ifade ediliyor. Kulislerde, son yapılan anketlerde, Saadet Partisi’nin (SP) iktidar partisinin alternatifi olarak görüldüğü bilgileri dikkat çekiyor.

“Saadet Partisi’nin AKP’de 6-7 puanı var”

Polimetre.com’un kurucusu M. Günal Ölçer, AKP’nin ittifak ısrarının Saadet Partisi’nin (SP) yüzde 6-7 olan gerçek oy oranından kaynaklandığı iddiasında bulundu. “Barajı geçemeyeceğini düşünen Saadet Partililer (SP) oylarını AKP’ye verdi” diyen Ölçer, 2015 seçim sonuçlarının SP’nin görünen oyu olmadığını ifade etti ve “SP’nin gerçek oyu yüzde 6-7 civarında. Biz bunun AKP oyu içinde olduğunu zannediyoruz. AKP yüzde 49 ise SP’nin 6 puan oyu çıkarıldığında yüzde 43’tür” diye konuştu.

Genel Başkan Temel Karamollaoğlu’nun çıkışlarından sonra partinin bayağı bir sempati topladığını kaydeden Ölçer’in T24’e değerlendirmeleri şöyle:

“SP’nin gerçek oyu yüzde 6-7 civarında. Biz onun AKP oyu içinde olduğunu zannediyoruz. AKP yüzde 49’sa SP’nin 6 puan oyu çıkarıldığında yüzde 43’tür. Aysbergin görünen yüzü o. 2015 sonuçlarına baktığınızda çok önemsiz bir rakam, yüzde bir bile değil. Gerçek oyu bu değil. Bunlar Refah Partisi’nin (RP) gerçek müritleri ve gerçek takipçileri. AKP kazanacağını düşünseydi bugün seçime giderdi. Çünkü ekonomi her gün yaşaması daha zor hale geliyor bu onlara oy kaybettiriyor, istedikleri yüzde 50’lere yaklaşamıyorlar bile.”

2015 seçim sonuçları: