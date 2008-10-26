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Politika

Saadet Partisi'nin kongresi başladı

Saadet Partisi 3. Olağan Kongresi, çalışmalarına başladı. Numan kurtulmuş tek aday.

26 Ekim 2008 03:00

Saadet Partisi 3. Olağan Kongresi, çalışmalarına başladı. Numan kurtulmuş tek aday.

Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına Yasin Hatipoğlu seçildi.
Genel Başkan Recai Kutan ve Genel Başkan adayı Numan Kurtulmuş, kongre salonuna birlikte geldi.
Kutan ve Kurtulmuş salona girişte delegeleri selamlarken yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Delegeler, "Saadet-şimdi" yazılı karton dövizleri ve parti flamalarını açtı.

Kongreyi, Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu'nun yanı sıra çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de izliyor. Kongrede, genel başkan ve parti organlarına seçim yapılacak.

Recai Kutan veda ediyor

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