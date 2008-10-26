Saadet Partisi'nin kongresi başladı

Atatürk Spor Salonu'ndaki kongrede, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından divan oluşturuldu. Divan Başkanlığına Yasin Hatipoğlu seçildi.Genel Başkan Recai Kutan ve Genel Başkan adayı Numan Kurtulmuş, kongre salonuna birlikte geldi.Kutan ve Kurtulmuş salona girişte delegeleri selamlarken yoğun sevgi gösterisiyle karşılandı. Delegeler, "Saadet-şimdi" yazılı karton dövizleri ve parti flamalarını açtı.Kongreyi, Devlet Bakanı Said Yazıcıoğlu'nun yanı sıra çeşitli siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de izliyor. Kongrede, genel başkan ve parti organlarına seçim yapılacak.