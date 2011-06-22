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Politika

SAADET PARTİSİ'NİN KONGRESİ 17 TEMMUZ'DA  ANKARA (A.A)

22 Haziran 2011 15:45

-SAADET PARTİSİ'NİN KONGRESİ 17 TEMMUZ'DA  ANKARA (A.A) - 22.06.2011 - Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, parti kongresiyle ilgili, ''Yüksek İstişare Kurulu'nun, Temmuz'un 17'si itibarıyla yapılmasını uygun gördüğünü'' söyledi. Kamalak, Saadet Partisi Genel Merkezi'nde düzenlenen Genel İdare Kurulu (GİK) toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Anayasa'ya göre devletin her alanda eşitlik kuralına uyması gerektiğini ifade ederek, 12 Haziran seçiminde ise başta devletin radyo ve televizyon kurumu olmak üzere hiçbir müessesenin eşitlik ilkesine uymadığını iddia etti. ''Sanki seçime sadece üç parti giriyormuş gibi kamuoyu yönlendirildi. Haksız bir uygulama oldu'' diyen Kamalak, yönlendirmenin amacına uygun sonuç elde edildiğini öne sürdü. Kamalak, bir gazetecinin kongre tarihinin belli olup olmadığını sorması üzerine, tarih olarak 17 Temmuz'un belirlendiğini söyledi. Genel Başkan Kamalak, ''Yüksek İstişare Kurulumuz ayın 17'si itibarıyla yapılmasını uygun gördü. Bugün de burada tekrar müzakere edeceğiz arkadaşlarımızla. Muhtemelen 17'sidir. Dün Başkanlık Divanında görüştük, o da o kararda... Temmuz ayı içerisinde inşallah gerçekleşecektir'' diye konuştu. Kamalak, Numan Kurtulmuş'un istifasının ardından olağanüstü kongrede genel başkanlığa seçilen Necmettin Erbakan'ın vefat etmesinden sonra GİK kararıyla genel başkan olmuştu. Temmuz ayında yapılacak kongrenin ise olağan kongre olacağı bildirildi.

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