Saadet Partisi'nin genel merkez binası taşınacak

SAADET Partisi\'nin (SP) Ankara\'daki genel merkez binasının, ödenmeyen kiralar nedeniyle tahliyesine karar verildi. Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın, \"Kiracı olmamız nedeniyle ödenmemiş kiralar gerekçe gösterilerek, tahliye talebinde bulunuldu ve mahkeme de böyle karar verdi\" dedi.



Eski Başbakan Necmettin Erbakan\'ın oğlu Fatih Erbakan ve damadı Mehmet Altınöz, SP tarafından genel merkez binasının kiralarının ödenmediği gerekçesiyle partiye dava açtı. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 15\'inci Hukuk Dairesi\'nce verilen tahliye kararının Yargıtay tarafından onanmasıyla genel merkez binasının tahliyesi kesinleşti.



Konuyla ilgili açıklama yapan SP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, uzun zamandır hukuki sürecin devam ettiğini belirterek, \"Bugün, bu hukuki sürecin bir aşaması gerçekleşmiş oldu. Bu aşamada kiracı pozisyonunda olan Saadet Partisi\'nin tahliyesi yönünde bir karar verildi. Ancak tapu davası devam ediyor, o nasıl neticelenecek, onu yaşayarak göreceğiz. 30 yılın aşkın bir süredir milli görüş partileri bu binada hizmet ettiler. Bu tip davalar veya bu fiziki değişiklikler hiçbir zaman Saadet Partisi\'nin yol alışını, siyasal hareketini engelleyici olmamıştır. Bir aşamadır bu. 1 ay içinde burayı tahliye edeceğiz. Arkadaşlarımız yeni genel merkez binası bakıyorlar. Önümüzde bir seçim var. Biz bu seçimde en iyi sonuçları almak için yoğun bir çaba içindeyiz. Bu binanın tapusu bir kısım insanlarımızın üzerinde. O dava devam ediyor. Ama kiracı olmamız nedeniyle ödenmemiş kiralar gerekçe gösterilerek tahliye talebinde bulunuldu ve mahkeme de böyle karar verdi\" diye konuştu.

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-Birol aydın açıklama

-Partiden görüntü

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-