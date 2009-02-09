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Politika

Saadet Partisi'nin Ankara adayı Candan

SP Genel Başkanı Kurtulmuş, Büyükşehir Belediye Başkan adaylarının eski milletvekili Veysel Candan olduğunu açıkladı.

09 Şubat 2009 02:00

Saadet Partisi Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının eski milletvekili Veysel Candan olduğunu açıkladı.

Kurtulmuş, Anadolu Gösteri Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım töreninde, "İstanbul'da seçimin sanki sadece AK Parti adayı Kadir Topbaş ve CHP adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecekmiş gibi gösterilmeye çalışıldığını" ifade etti.

Saadet Partisi'nin İstanbul adayını açıklamasının ardından "buradaki hesapların bozulduğunu" söyleyen Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Ankara'da da Gökçek ile Karayalçın varmış gibi hareket ediliyor. Şimdi bu hesabı da bozuyoruz. Seçim, Gökçek ile Karayalçın'dan ibaret olmayacak. Herkesin söylediği türküyü söylemeyen, neyi doğru biliyorsa onu söyleyen Veysel Candan kardeşimizi aday gösteriyoruz. Herkes şimdi otursun, hesabını yeniden yapsın."

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