T24 LogoT24 Logo
Gündem

Saadet Partisi'nin afişlerine boyalı saldırı

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA'da, pazar günü için planlanan programa katılacak Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun fotoğraflarının bulunduğu davet afişleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyandı

20 Mart 2018 14:09

Nurettin ARKAN/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA\'da, pazar günü için planlanan programa katılacak Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu\'nun fotoğraflarının bulunduğu davet afişleri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyandı. SP İl Başkanı Cevat Gencay, olayla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.
SP Genel Başkanı Karamollaoğlu\'nun 25 Mart Pazar günü katılacağı, Halıkent Mahallesi\'ndeki düğün salonunda yapılacak program için geçen hafta kentteki billboardlara duyuru afişleri asıldı. 113\'üncü Cadde ve Yeni Sanayi Sitesi\'nde asılı 10\'dan fazla afiş, önceki gece, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce boyandı. Karamollaoğlu\'nun afişteki fotoğrafının çene kısmı siyah sprey boyayla boyanırken, parti logosu ve bazı afişlerin üzerine de çarpı işaretleri konuldu.
\'BİZ DÜŞMAN DEĞİLİZ\'
Partililerin durumu haber vermesi üzerine İl Başkanı Gencay, afişleri inceledi. Saldırıyı yapanların yakalanması için suç duyurusunda bulunduklarını belirten Gencay, \"Ülkeyi 1970\'li, 80\'li yıllara götürmek isteyenlerin bir eseridir bu. Maalesef, Türkiye\'de kirli bir siyaset var ve bu da Isparta yansıması. Yukarıdakilerin birbiriyle olan kavgaları, halka kadar yansımaktadır. Biz düşman değiliz. Biz rakibiz. \'Biz, sizden daha iyi hizmet ederiz\' rekabetidir siyaset. Her şeyde bir hayır vardır. 2019 yakındır ve korkunun ecele faydası yoktur. Biz geliyoruz ve bütün bu anlaşmazlıkları sonlandıracağız\" dedi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nurettin ARKANISPARTA DHAISPARTASaadet Partisi SP Genel Başkanı Temel KaramollaoğluSPBaşkanı Cevat GencaySP Genel Başkanı KaramollaoğluMart PazarHalıkent MahallesiCaddeYeni Sanayi SitesiKaramollaoğluDÜŞMAN DEĞİLİZ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kulis: AKP Genel Başkanlığı için bir süredir Berat Albayrak’ın ismi...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24