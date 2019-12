-SAADET PARTİSİ'NDE UZLAŞMA ARAYIŞI ANKARA (A.A) - 29.09.2010 - Saadet Partisinin ''Olağanüstü Kongre Çağrı Heyeti'' Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kamalak, ''Her zaman için uzlaşma olabilir. Neden olmasın ki? Ortada kan davası yok. Kaldı ki kanlılar, kinliler bile bir araya gelip uzlaşabiliyor'' dedi. Kamalak, Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelişinde gazetecilerin kongreye ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin partideki son gelişmelere ilişkin sorusu üzerine Kamalak, şunları kaydetti: ''Buraya gelişimde özel bir şey yok. Bir olağanüstülük yok. Burası benim partim. Buradakilerin hepsi benim arkadaşım. Numan Bey benim genel başkanım, yöneticiler benim yöneticilerim. Namaz kıldım, burada arkadaşlarımı ziyaret edeyim dedim. Burada bazı arkadaşlarla buluşabilirsek kongre tarihini beraber tespit edelim düşüncesindeyim. 17 Ekim uygun bir zaman bizim açımızdan, parti açısından da uygundur diye düşünüyorum. Ama parti yöneticileriyle de bir görüşelim. Çünkü bu bir bakıma aile içi ihtilaftır. Uzatmanın bir anlamı yok. Bir an önce bu ihtilafı bertaraf edelim düşüncesindeyiz.'' Kamalak, bir başka gazetecinin ''Bir uzlaşma arayışı var mı? Numan Kurtulmuş genel başkan olsun diye düşünceniz var mı?'' sorusuna şu yanıtı verdi: ''Kendisine daha önce ilettim, daha sonra kendisi Sayın Erbakan hocamızla iki defa görüştü. İkisinde de vardım. Kabul ya da ret konusu askıda kaldı. Bir cevap verilmemişti o zaman. Bu arada mahkeme bir karar verdi, 'Kongre yenilensin' denildi. Ondan sonra da maalesef bir araya gelme imkanı olmadı. Ondan sonra da hep sizler aracılığıyla konuştuk. Bu benim arzu ettiğim bir durum değildir.'' -''İSİM TELAFFUZ EDİLMİŞ DEĞİL''- ''Uzlaşma mesajınız var mı?'' sorusuna Kamalak, ''Her zaman için uzlaşma olabilir. Neden olmasın ki? Ortada kan davası yok. Kaldı ki kanlılar, kinliler bile bir araya gelip uzlaşabiliyor. Uzlaşamayacak bir şey yok. Biz yıllardır aynı camiada, aynı çatı altında, aynı düşünceler uğruna çalışmış, mücadele etmiş arkadaşlarız'' cevabını verdi. Kamalak, ''Bundan Sonra ne olacak?'' sorusu üzerine, ''Her şey iyi olacak inşallah. Yine bir arada olacağımızı düşünüyorum. Öyle olması gerektiğini düşünüyorum'' dedi. ''Kurulması öngörülen yeni parti için düşünceleriniz nelerdir?'' sorusuna Kamalak, ''Bu kanaat sayın genel başkanımızın takdiridir. Ama biz doğrusu, Milli Görüş camiasından, ağacından bir yaprağın bile kopmasını istemiyoruz'' cevabını verdi. ''Necmettin Erbakan cephesinde Fatih Erbakan'ın aday olacağı yönünde söylemler var, bu konuda ne düşünüyorsunuz?'' sorusuna da Kamalak, ''Hayır öyle bir şey yok. Bunlar belirli çevrelerden oluşturulan spekülasyon haberlerdir. Erbakan hoca cephesinde 'İlle de şu aday olacaktır' diye henüz bir isim telaffuz edilmiş değildir'' yanıtını verdi.