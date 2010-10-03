Saadet Partisi'nden üst üste istifalar geldi

T24- Saadet Partisi'nde Numan Kurtulmuş'un genel Başkanlık'tan istifa etmesinden sonra, partinin bir çok il ve ilçe teşkilatından da istafalar geldi.





Saadet Partisi Ordu il Yönetimi istifa etti



Saadet Partisi Ordu il yönetiminin istifa ettiği bildirildi. Saadet Partisi Ordu İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 Temmuz 2010 tarihinde gerçekleştirilen büyük kongreden sonra meydana gelen olayların, ''partinin artık bir derlenme ve toparlanma adresi olmaktan çıktığını göstergesi olduğu'' belirtildi.





Açıklamada kavgalı ve güvensiz bir birliktelik yerine dostça ayrılığın daha doğru olacağı ifade edilerek, şöyle denildi: ''Önce ahlak ve maneviyat söylemiyle yola çıkan bir partide ahlaki ve manevi değerlerimizle bağdaşmayan iftira, yalan, hakaret ve fiili saldırılar gerçekleşmiş, teşkilat mensuplarımız kardeş kavgasına sürüklenmek istenmiştir. Kavgalı ve güvensiz bir birliktelik yerine, dostça bir ayrılığın daha doğru olacağına inandığımızdan, 15 ilçe başkanımız ve 300 yakın üyemizle Saadet Partisi'nden istifa ediyoruz. Bütün kamuoyu bilmelidir ki bölmeyen, bölmek istemeyen, yalan söylemeyen, riyaset hırsı olmayan, sabit fikirli olmayan, taraftayım ve müsterihim, milletimiz ve memleketimiz için olan gayret ve çalışmalarımızdan da geri durmayacağız.''



Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı da istifa etti



Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Erol Pekcan ve bazı ilçe başkanları partisinden istifa etti. Pekcan, ilçe başkanları ve parti üyeleriyle Sekapark'taki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, ''11 Temmuzdaki kongreden iktidara'' sloganı ile güçlü bir kongre yaptıklarını hatırlattı.





''Ne var ki sonrasındaki gelişmeler camiamıza yakışmayan gelişmelere sahne olmuştur. Yaşananlar bir fikir ayrılığı değil üslup ve yönetim tarzındaki farklılıklarımız'' diyen Pekcan, Recai Kutan öncülüğündeki uzlaşma girişimlerinin sonuç vermemesi üzerine Kurtulmuş'un aldığı karar çerçevesinde kavgalı ve güvensiz bir birliktelik yerine dostça bir ayrılığın doğru olacağına inanarak partiden ayrılma kararı aldıklarını söyledi.





Partideki görev ve üyeliklerinden istifa ettiklerini belirterek bundan sonra yola Kurtulmuş'un öncülüğünde devam edeceklerini ifade eden Pekcan, şöyle devam etti: ''Bizler Saadet Partisi'nin manevi mirasını bırakmayacak, ruhuna sahip çıkacağız. Geçmişi inkar etmeyeceğiz. Çünkü bizler yakın makam ve servet içeren yakın kişisel ideallerin değil, yüksek ideallerin siyasetini yapıyoruz. Davamıza ve ilkelerine sadakatin önemli olduğuna inanıyoruz. Başta Erbakan hocamız ve Recai Kutan Bey olmak üzere emeği geçenlerden Allah razı olsun. Erbakan hocamıza her zaman saygı göstereceğiz ve ondan istifade etmeye devam edeceğiz.''





Bu arada, basın toplantısına katılan Karamürsel, Darıca, Gölcük, Gebze ve Dilovası ilçe başkanları ile bazı belediye meclis üyelerinin de görevlerininden istifa ettikleri öğrenildi.





Saadet Partisi Bitlis il ve ilçe teşkilatlarında da istafa



Saadet Partisi Bitlis il ve ilçe teşkilatındaki üyeler toplu istifa etti. Saadet Partisi Bitlis İl Başkanlığı binasında basın açıklaması yapan İl Başkanı Maşallah Erkoç, il ve ilçe teşkilatındaki üyelerin partiden toplu olarak istifa ettiğini söyledi.





11 Temmuzda gerçekleşen büyük kongreden sonra meydana gelen olaylar nedeniyle Saadet Partisi'nin bir derlenme ve toparlanma adresi olmaktan çıktığını ifade eden Erkoç, şöyle konuştu: ''Bitlis il ve ilçe teşkilatındaki üyelerimizle birlikte Saadet Partisi'nden toplu olarak istifa ediyoruz. İstifamızın gerekçesi 11 Temmuzda gerçekleşen büyük kongreden sonra, meydana gelen olaylar. Bu olayların ardından, Saadet Partisi bir derlenme ve toparlanma adresi olmaktan çıktı. Önce ahlak ve maneviyat söylemiyle yola çıkan bir partiden, ahlak ve maneviyat değerlerimizle bağdaşmayan iftira, hakaret, yalan ve fiili saldırılar gerçekleşmiştir. Teşkilat mensuplarımız kardeş kavgasına sürüklenmek istenmiştir. Kavgalı ve güvensiz bir birliktelik yerine, dostça bir ayrılığın daha doğru olacağına inandığımız için, Saadet Partisi'nden istifa ediyoruz. İl ve ilçe yönetimleri istifalarımızı gerçekleştiriyoruz. Bitlis ve ilçe teşkilatındaki üyelerimizle birlikte istifa ettik.''





Erkoç, bundan sonra Numan Kurtulmuş'un genel başkanlığında sürdüreceği harekete mutabık kaldıklarını ve onunla hareket edeceklerini bildirdi.



