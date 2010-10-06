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Politika

SAADET PARTİSİ'NDEN İSTİFALAR GÜMÜŞHANE/MALATYA (A.A)

06 Ekim 2010 22:00

-SAADET PARTİSİ'NDEN İSTİFALAR GÜMÜŞHANE/MALATYA (A.A) - 06.10.2010 - Gümüşhane'de Saadet Partili 2 belediye başkanı ile 10 belediye meclis üyesi, Malatya'da İl Başkan Yardımcısı Şahin Doğan ve Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Taşkıran, partilerinden istifa etti.  Gümüşhane'nin Kürtün Belediye Başkanı Ahmet Kanat, belediye meclisinde bulunan 5 Saadet Partili üye ile birlikte partisinden istifa ettiğini söyledi. Kelkit ilçesi Öbektaş beldesi Belediye Başkanı Muzaffer Kartal da Saadet Partili 5 belediye meclis üyesiyle birlikte partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.   Saadet Partisi Gümüşhane İl Başkanı Niyazi Karagül, Kürtün ve Öbektaş belediye başkanları ile belediye meclis üyelerinin istifa ettiklerini, söz konusu dilekçelerinin kendilerine ulaştığını kaydetti. Malatya İl Başkan Yardımcısı Şahin Doğan, partisinden istifa ettiğini, istifa dilekçesini parti genel merkezine söyledi. Kendisi ile birlikte Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Taşkıran'ın da istifa ettiğini anlatan Doğan, ''İstifalar tedricen sürecek. Merkez İlçe Başkanı Ramazan Acar daha istifa etmedi, ancak bugün yarın istifa edecektir'' dedi. İl Başkanı Mehmet Asiltürk de şu ana kadar kendisine ulaşmış 1 istifa dilekçesi olduğunu dile getirdi. Asiltürk, ''Bu dilekçe de Zeki Taşkıran'a ait. Ancak 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde kendisine haksızlık edildiği gerekçesiyle istifa etmiş'' diye konuştu. Partisinin merkez ilçe teşkilatından da bazı istifaların olduğuna ilişkin duyum aldığını belirten Asiltürk, ancak henüz dilekçelerin kendisine ulaşmadığını kaydetti.

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