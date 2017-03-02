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Politika

Saadet Partisi'nden Cumhurbaşkanı ve Başbakan'a Erbakan sitemi

"Kendileri gelmiş olsalardı bizim için çok daha sevindirici olurdu"

02 Mart 2017 20:09

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da içinde yetiştiği Milli Görüş çizgisinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ın 6. ölüm yıldönümü anma programıyla ilgili olarak "Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Meclis Başkanımızı, Başbakanımızı orada görsek memnun olurduk ama güzel mesajlar gönderdiler" dedi. 

Temel Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızı, Meclis Başkanımızı, Başbakanımızı orada görsek memnun olurduk ama güzel mesajlar gönderdiler. O mesajlar orada okundu. Kendileri gelmiş olsalardı bizim için çok daha sevindirici olurdu."

Erbakan'ı anma programına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla ilgili olarak 
"Başörtülü kardeşimizin uğradığı o saldırı sonrasında, onu evinde ziyaret etmeleri falan güzel şeyler. Merhum hocamızın ölüm yıl dönümünde düzenlenen anma törenine katılmış olmaları da güzel bir şey" demişti.


 

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