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Politika

Saadet Partisi'nden AKP'yle ittifak açıklaması: Bizim için bitmiştir, Allah selamet versin

'Derdimiz 10-15 milletvekilini Meclis’e sokmak değil, Meclis çalışmalarında etkili olmaktı'

16 Eylül 2015 02:18

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, AKP ile seçim işbirliği konusunda bir süredir yürüttükleri görüşmeleri bugün sonlandırdıklarını belirterek, "Bizim için bitmiştir. Başka görüşmeye değer bir şey yoktur" dedi.

Al Jazeera'dan Didem Özel Tümer'e konuşan Asiltürk, “Bugün yapılan görüşmede, konuşmanın daha başında 15-20 gün önce söylediğimiz şarta uygun davranamayacaklarını söylediler. Bizim için bitmiştir. Başka görüşmeye değer bir şey yoktur. Bizim derdimiz 10-15 milletvekilini Meclis’e sokmak değil, Meclis çalışmalarında etkili olmaktı. Onlar bunu kabul etmeyince bitti. Allah selamet versin dedik” ifadelerini kullandı.

AKP’li eski Çalışma Bakanı Faruk Çelik ve eski AKP Konya Milletvekili Kerim Özkul, salı günü Saadet Partisi’nin teşkilat ve seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcıları Hasan Bitmez ve Mehmet Karaman ile görüştü. Saadet Partisi yetkilileri görüşmeyi doğrulamış ancak AKP'den bu konuda resmi bir açıklama gelmemişti.

 

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