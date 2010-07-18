Saadet Partisi'ndeki kriz Milli gazeteye sıçradı

T24 - Saadet Partisi kongresinin ardından Milli Görüş hareketi yine bölündü. Şu ana kadar Numan Kurtulmuş’a açık destek veren Milli Gazete yönetiminin Erbakan kanadının baskısı altında olduğu belirtiliyor.



Medyaradar'ın haberine göre; baskılarla gazetenin başına, Erbakan’ın yeşil listesinde de bulunan TV5 Genel Koordinatörü Mustafa Geçer atandı.



Ancak bu çok kolay olacak gibi durmuyor. Zira Genel Yayın Yönetmeni Necdet Kutsal’dan tutun da tüm gazete personeli bu olaydan çok rahatsız oldu. Milli Gazete’nin özellikle haber merkezi Erbakan’ın baskısıyla tasfiye edilebilir...