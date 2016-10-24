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Politika

Saadet Partisi’nde Kamalak gidiyor, genel başkan değişiyor

İstişare kurulu, Temel Karamollaoğlu'nun aday olduğunu açıkladı

Mustafa Kamalak, Temel Karamollaoğlu

24 Ekim 2016 19:29

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu, 30 Ekim'deki kongrede Temel Karamollaoğlu'nun aday olduğunu açıkladı.

Saadet Partisi'nin tek liste ile gireceği kurultay'da mevcut genel başkan Mustafa Kamalak aday olmayacak ve yeni genel başkan 30 Ekim 2016 tarihinde yapılacak kurultay ile Temel Karamollaoğlu olarak belirlenecek.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek İstişare Kurulumuz yapılan geniş istişarelerden sonra bugün yaptığı toplantıda; Saadet Partisi'nin en kısa zamanda en büyük parti olmasını temin için gereken bütün "Çelikleşme" ve "Yeni Hamle" çalışmalarını planlı ve programlı bir şekilde yapmak hususlarında elinden gelen gayreti göstereği inancıyla yeni Genel Başkan olarak, Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu beyin uygun olacağını kararlaştırmıştır. Bu kararımızı, muhterem parti mesnuplarımıza ve kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Temel Karamollaoğlu kimdir?

1941 yılında Kahramanmaraş’ta doğdu. Üzeyir Bey ile Münire Hanım’ın evladı. Manchester Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nü bitirdi. 

Aynı üniversitede yüksek lisans yaptı. Tekstil Yüksek Mühendisi oldu. DPT’de uzman olarak çalıştı. Sanayi Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü oldu. Müsteşar muavini, serbest müşavir ve özel sektör yöneticiliği yaptı. Sivas Belediye Başkanı seçildi. V ve XX nci dönem Sivas Milletvekili. İngilizce biliyor. Evli ve 5 çocuk babası.

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